Dalla Germania – Schalke, fissato il prezzo per Kabak

MILANO – Nella scorsa sessione di mercato il Milan non è riuscito ad acquistare un centrale per completare il reparto arretrato, ma a gennaio tornerà alla carica per accontentare le richieste di mister Pioli. Uno dei profili seguiti con maggior interesse negli scorsi mesi è quello di Ozan Kabak, giovane difensore turco classe 2000 in forza allo Schalke 04. Stando a quel che riferisce il quotidiano tedesco ‘Kicker’, lo Schalke avrebbe fissato il prezzo a 35 milioni di euro: una cifra che potrebbe spingere i dirigenti rossoneri a virare su altri obiettivi. Ma attenzione perché, dopo la grande vittoria in Europa League, sono arrivate anche alcune clamorose novità per il mercato rossonero. Esplode la bomba atomica, tenetevi forte: sta circolando un’indiscrezione pazzesca! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA