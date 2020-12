Dalla Francia – Milan in vantaggio per Thauvin

MILANO – Il Milan non molla la presa per Florian Thauvin, stella dell’Olympique Marsiglia. Il francese ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e ha già fatto intendere di voler intraprendere una nuova avventura. Salvo clamorosi colpi di scena, quindi, si svincolerà a parametro zero al termine della stagione. Il Milan, dal canto suo, lo segue da parecchio tempo e lo stesso Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha pubblicamente speso parole d’elogio nei confronti di Thauvin, facendo infuriare André Villas-Boas, tecnico del Marsiglia. Vincitore della Coppa del Mondo con la Francia guidata da Didier Deschamps nell’estate del 2018, Thauvin in questa stagione ha collezionato quindici presenze in Ligue 1, con sei gol all’attivo e altrettanti assist. Inoltre, ha giocato tutte le sei partite nel girone di Champions League, in cui però il Marsiglia è stato eliminato piazzandosi all’ultimo posto, alle spalle di Manchester City, Porto e Olympiacos.

Al di là del grande talento, Thauvin è ormai diventato un giocatore di caratura internazionale. Ingaggiarlo senza pagarne il cartellino sarebbe un vero colpaccio di mercato. Proprio per questo, però, la concorrenza non manca. Su di lui c’è infatti anche il forte interesse del Siviglia. Tuttavia, stando a quel che riferisce il portale francese le10sport.com, il Milan sarebbe in una posizione di vantaggio. La società meneghina gode del pieno apprezzamento da parte del giocatore che, attualmente, sembrerebbe preferire proprio la destinazione italiana a quella spagnola. Lo stesso Thauvin si è detto onorato per l’apprezzamento espresso da Paolo Maldini. Difficile prelevarlo già a gennaio, dato che il Marsiglia, nonostante Thauvin sia in scadenza di contratto, chiede non meno di 15 milioni di euro per lasciarlo partire. Molto più probabile, quindi, che l’esterno classe 1993 termini la stagione in patria, per poi svincolarsi a parametro zero la prossima estate. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<