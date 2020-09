Dalla Croazia – Milan, individuato il sostituto di Krunic

MILANO – L’esperienza di Rade Krunic al Milan potrebbe terminare dopo un solo anno. Acquistato la scorsa estate dall’Empoli per circa 8 milioni di euro, il centrocampista bosniaco non è riuscito a trovare spazio e la società lo ha inserito nella lista dei cedibili. Le richieste non mancano: sul giocatore ci sono Friburgo, Torino, Benevento e Sampdoria. La cessione pare dunque molto probabile e, stando a quel che riferiscono in Croazia, Maldini e Massara avrebbero già trovato il sostituto. Come riporta infatti ‘Sportska Centrala’, la dirigenza rossonera avrebbe puntato gli occhi su Toma Basic, centrocampista croato classe 1996 in forza al Bordeaux. Il costo del suo cartellino si aggirerebbe sui 10 milioni di euro.