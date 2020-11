CT Ungheria: “Il Milan voleva Szoboszlai, spero ancora che vada in Italia”

MILANO – Il Commissario Tecnico dell’Ungheria, Marco Rossi, ha parlato ai microfoni di Tuttosport di Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo corteggiato a lungo dal Milan e altre società italiane: “A gennaio o a giugno sono convinto che cambierà squadra. Come ho detto anche a Dominik, l’Italia sarebbe il posto migliore per lui. In Serie A si completerebbe. Adesso ha una valutazione di mercato intorno ai 25-30 milioni: penso che delle italiane se lo possano permettere la Juventus e poche altre società. Io lo conosco benissimo e se fossi il presidente di un top club lo prenderei subito. In passato si è parlato della Juventus e so per certo che erano interessate a lui anche Lazio, Milan e Napoli. Vedremo chi si farà avanti per lui in futuro”.