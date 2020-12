Crudeli: “Col Benevento sfida molto ostica. Ibra non ci sarà, ma…”

MILANO – Domenica, alle ore 18, il Milan sarà ospite del Benevento allo stadio Ciro Vigorito, per la prima partita ufficiale del 2021. La quindicesima di questo campionato. La squadra campana evoca ricordi tutt’altro che positivi in casa rossonera. Proprio contro il Milan, infatti, il Benevento conquistò, nella stagione 2017/2018, il suo primo storico punto in Serie A, pareggiando 2-2 nei minuti di recupero con un gol di testa del portiere Brignoli. Non solo, ma nella sfida di ritorno, i sanniti espugnarono San Siro, ottenendo il primo successo della loro storia nel massimo campionato italiano. Insomma, il bilancio contro questo avversario è di un solo punto in due partite per il Milan. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Ottogol, ne ha parlato Tiziano Crudeli, noto giornalista di fede rossonera: “Ricordo bene la rete di Brignoli nel finale di Benevento-Milan e devo dire che ci rimasi molto male. Tuttavia va dato merito al portiere per quel gol arrivato in maniera incredibile”.

SULLA GARA DI DOMENICA – “Sarà tutt’altro che semplice. Il Benevento è una squadra in salute e sta giocando bene. E’ la neopromossa che sta facendo meglio, si trova a metà classifica e ha già otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Pippo Inzaghi sta facendo un gran bel lavoro. Il Milan è reduce da una lunghissima striscia di risultati utili, è primo in classifica e ha il giusto entusiasmo, però concede sempre parecchio in fase difensiva e quindi deve stare ben attento”.

SU IBRAHIMOVIC – “Purtroppo Zlatan non ci sarà. Dovrà star ancora fermo ai box a causa dell’infortunio. Nonostante questo, però, il Milan ha realizzato diciotto gol senza di lui, confermandosi al primo posto e restando l’unica squadra imbattuta fra i cinque maggiori campionati europei”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<