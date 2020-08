Criscitiello: “Richieste folli di Ibrahimovic, il Milan trovi un’alternativa”

MILANO – Attraverso Tuttomercatoweb, il giornalista Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, ha parlato della trattativa fra Milan e Ibrahimovic per il rinnovo contrattuale: “La richiesta di Ibra ci sta, lui si sente il più forte ed è giusto che chieda 7,5 milioni per la prossima stagione. Bravo lui e bravo Raiola. Se il Milan, però, dovesse prendere in considerazione questa cifra sarebbe roba da folli. Una società che punta sui giovani e accontenta un quasi quarantenne con circa 8 milioni di euro a stagione, vuol dire che non ha capito nulla del proprio futuro. Maldini non accetti queste condizioni e trovi un’alternativa: tenere Ibra ok, ma alle condizioni del club”.

