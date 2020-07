Criscitiello: “Milan? Trasformazione merito di Pioli e giocatori, ma la società…”

MILANO – Attraverso TMW Michele Criscitiello, direttore e conduttore televisivo di SportItalia, si è espresso sul periodo d’oro che ha iniziato a vivere il Milan dalla ripresa della stagione: “Questa squadra ci sta sorprendendo in maniera clamorosa e il merito è esclusivamente di Pioli e dei ragazzi. Le motivazioni potevano essere meno di zero: bastava vedere la classifica e il rischio di crollare era concreto. A Milanello, invece, hanno dimostrato grande professionalità mentre Gazidis accompagnava Maldini alla porta. Nel gruppo hanno remato tutti dalla stessa parte, le polemiche sono state tramutate in energia positiva. Se Pioli resta? Lo spero, ma sarebbe l’ennesima dimostrazione di una società che va a destra e sinistra come una bandiera mossa dal vento. Bravi tecnico e giocatori, ma al vertice c’è troppa confusione”.

