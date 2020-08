Criscitiello: “Milan, molla Ibra e punta sui giovani”

MILANO – Attraverso TMW, il giornalista Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, si è espresso sulla trattativa per il rinnovo, che procede ormai ad oltranza, tra il Milan e Ibrahimovic: “Il club si sta facendo ‘ricattare’. L’agente di Ibra, Mino Raiola, parla il giorno prima del raduno e preannuncia che non ci sarà, perché manca l’accordo. A queste condizioni, i dirigenti non dovrebbero neanche sedersi a parlare. Se vuoi puntare su un progetto giovane non puoi pendere dalle labbra di Ibrahimovic. Se non ci sono le condizioni giuste non ne vale la pena. Si deve cercare un attaccante giovane e più economico. Va bene l’esperienza, ma la carta di identità pesa per tutti. Zlatan dovrebbe, per una volta, accontentarsi e aiutare il club a far crescere i ragazzi e invece, a quanto pare, gli interessa solo rendere ancor più consistente il proprio conto corrente”.

