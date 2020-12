Criscitiello: “Milan convincente, ma a gennaio servono due rinforzi”

MILANO – Attraverso TMW, Michele Criscitiello, noto giornalista direttore di SportItalia, ha parlato anche del Milan, reduce dalla vittoria per 2-1 sul campo del Sassuolo: “Il Milan non aveva le punte eppure ha vinto in scioltezza. Bravo Pioli ma brava tutta la squadra a tornare al successo, con una prova convincente. Il Milan non deve sentire la pressione del tricolore. Anche perché chi deve sentirla sono Juve e Inter. Pioli deve giocare per arrivare terzo o quarto, questo è il suo compito. Difficile puntare allo Scudetto. Dovrebbero morire la Juventus e svenire l’Inter. Maldini deve intervenire a gennaio. Serve un difensore e servirebbe anche un’altra punta, considerando il doppio impegno fra campionato e coppa. Ibra avrà gli acciacchi di anzianità e se succede quello che sta succedendo adesso, Pioli deve potersi girare verso la panchina e trovare valide alternative”.>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<