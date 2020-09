Criscitiello: “Donnarumma? Il Milan ha già perso: ecco perché”

MILANO – Attraverso Tuttomercatoweb, il giornalista Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, si è espresso sulla trattativa per il rinnovo fra il Milan e Donnarumma: “Il club rossonero ha già perso. Se Gigio va via a zero è un danno incredibile, economico più che tecnico. Se invece resta con la clausola, bisogna capire che tipo di clausola sia. Inoltre, se rimanesse come vorrebbe Raiola con 10 milioni netti di stipendio, sicuramente sarebbe un ingaggio folle per un portiere, senza neppure la certezza di disputare la Champions League…”.