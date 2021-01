Coppa Italia, la designazione arbitrale per Milan-Torino

MILANO – Stagione finora da incorniciare per il Milan di Stefano Pioli, che dopo sedici giornate di campionato è in testa alla classifica con tre lunghezze di vantaggio sul secondo posto e in Europa League ha vinto il proprio girone, qualificandosi ai sedicesimi. Domani inizierà anche l’avventura in Coppa Italia, un trofeo che manca nella bacheca rossonera da ben diciotto anni. Il Milan ha vinto questa competizione cinque volte nella sua storia, ma l’ultima risale al 2003, con Carlo Ancelotti in panchina. A San Siro arriverà il Torino, squadra affrontata soltanto due giorni fa in campionato. Per questa sfida l’Associazione Italiana Arbitri ha designato il signor Paolo Valeri, della sezione di Roma, il quale verrà assistito da Rocca e Pagliardini. Il IV Uomo sarà Forneau, mentre del VAR se ne occuperà Banti, assieme a Paganessi.

I PRECEDENTI – Valeri ha arbitrato il Milan in trentuno occasioni e il bilancio è positivo: diciannove vittorie, sette sconfitte e cinque pareggi. Tutt’altra situazione invece per il Torino, che incrociato quest’arbitro quindici volte, ottenendo una sola vittoria, tre sconfitte e ben undici pareggi.

IL PROGRAMMA COMPLETO – Quella fra Milan e Toro sarà dunque la prima sfida tra gli ottavi di finale di Coppa Italia. Mercoledì si svolgeranno invece tre partite: alle 15 Fiorentina-Inter, alle 17.45 Napoli-Empoli e alle 20.45 Juventus-Genoa. Giovedì sarà la volta di Sassuolo-Spal e Atalanta-Cagliari, mentre martedì 19 la Roma ospiterà lo Spezia. Il programma degli ottavi si chiuderà giovedì 21 gennaio con Lazio-Parma, sempre allo stadio Olimpico. Di seguito, tutte le designazioni arbitrali.

Milan – Torino: Valeri

Rocca – Pagliardini

IV: Fourneau

VAR: Banti

AVAR: Paganessi

Fiorentina – Inter: Massa

Vecchi – Di Iorio

IV: Prontera

VAR: Aureliano

AVAR: Costanzo

Napoli – Empoli: Giua

Scatragli – Zingarelli

IV: Volpi

VAR: Di Paolo

AVAR: Longo

Juventus – Genoa: Chiffi

Di Vuolo – Palermo

IV: Sozza

VAR: Abisso

AVAR: Ranghetti

Sassuolo – SPAL: Camplone

Lombardo – Marchi

IV: Santoro

VAR: Irrati

AVAR: Cecconi

Atalanta – Cagliari: Dionisi

Grossi – Bercigli

IV: Gariglio

VAR: Nasca

AVAR: Galetto

