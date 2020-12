Condò: “Gazidis bravo a tornare sui propri passi, ha tutto il mio rispetto”

MILANO – Il giornalista Paolo Condò, tramite i microfoni di Sky Sport, ha speso parole d’elogio nei confronti di Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan: “A tutti noi è capitato di conoscere dirigenti, sappiamo quanto sia difficile per un big boss tornare indietro su una decisione presa da lui. Tornare sui propri passi non è affatto semplice. Gazidis aveva scelto Ralf Rangnick, per questo aveva litigato con Zvonimir Boban. Tuttavia, di fronte ai risultati ottenuti da Stefano Pioli, ha ammesso di aver fatto una sciocchezza e infatti il Milan è andato avanti col tecnico emiliano. Ammettere di aver sbagliato è molto difficile, per questo Gazidis ha tutto il mio rispetto”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<