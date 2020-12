Condò: “Donnarumma vuole restare nel Milan a vita”

MILANO – Attraverso i microfoni di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha parlato della trattativa per il rinnovo fra il Milan e Gianluigi Donnarumma: “Raiola con Donnarumma è in difficoltà, perché Gigio vuole giocare nel Milan a vita e questa per un procuratore non è una buona notizia. Raiola cerca di trarre il massimo con le armi che ha, ma stavolta non ha il coltello dalla parte del manico. Donnarumma gli dice sempre: ‘Ottieni tutto quello che puoi ottenere, tenendo però conto che io voglio continuare a giocare col Milan'”.>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<