Collovati: “Milan, se prendi Chiesa sei da Scudetto!”

MILANO – Nel corso della trasmissione ‘La Domenica Sportiva’, in onda su Rai 2, Fulvio Collovati, ex difensore rossonero, si è espresso sul campionato di Serie A che sta per cominciare: “Per la vittoria finale, davanti a tutte metto Juventus e Inter, quindi niente di nuovo. Tuttavia non escludo delle sorprese. Ad esempio il Milan, che per me parte in seconda fila. Ritengo che quella rossonera sia la società ad aver svolto finora il miglior mercato. Anzi, vi dico di più: se il Milan prende Chiesa lotta per lo Scudetto”.