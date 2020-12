Castillejo a MTV: “Siamo una famiglia, c’è la giusta unione fra gioventù ed esperienza”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Milan Tv, Samuel Castillejo, esterno destro rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Stiamo giocando bene e ci stiamo divertendo. Corriamo l’uno per l’altro, siamo sempre pronti ad aiutarci. Siamo una famiglia: se fossi un tifoso, guarderei volentieri questa squadra. Pioli? Il mister spinge tanto. Ai giovani fa bene, a livello di gruppo abbiamo la giusta unione tra giovani e più esperti, tipo Ibra. Dobbiamo continuare su questa strada. E’ fondamentale che ognuno si faccia trovare pronto quando viene chiamato in causa”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<