Castillejo, 3 gol consecutivi fra coppa e campionato: è arrivata la svolta?

MILANO – Era stato tutt’altro che entusiasmante l’inizio di stagione di Samuel Castillejo, il quale aveva perso il posto da titolare. Alexis Saelemaekers aveva infatti spodestato l’esterno spagnolo sulla fascia destra ed è tutt’ora avanti nelle gerarchie di Stefano Pioli. Nelle prime presenze stagionali, prevalentemente da subentrato, Samu era apparso decisamente poco brillante e, in alcuni casi, quasi distratto. Tuttavia, negli ultimi dieci giorni Castillejo ha lanciato messaggi molto importanti. I numeri lo testimoniano: tre reti consecutive, fra Europa League e campionato, contro Lille, Celtic e Sampdoria. Inoltre, ieri è diventato il giocatore di questa Serie A ad aver trovato il gol più rapidamente dal suo ingresso in campo. Gli sono bastati appena 34 secondi per mettere il proprio sigillo sul tabellino dei marcatori. Insomma, il classe ’93 sembra in netta ripresa e chissà che non riesca ad allontanare le voci di mercato circa una sua possibile cessione. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<