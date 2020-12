Cassano sul Milan: “Se non fa mercato rischia di non arrivare neppure quarto”

MILANO – In una diretta Twitch con Christian Vieri, Antonio Cassano, ex attaccante rossonero, ha parlato della corsa Scudetto: “Alla distanza vedremo i valori reali delle squadre e non credo che nella lotta al titolo ci sarà anche il Milan. Le favorite sono Inter e Juventus, tra le altre l’unica che può dare fastidio è il Napoli. Per inserirsi il Milan ha bisogno di acquisti di qualità. Se nel mercato di gennaio arrivano un attaccante di riserva e un grande difensore, può esser competitivo fino alla fine, ma servono questi due innesti o farà fatica ad arrivare anche tra le prime quattro”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<