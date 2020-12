Calhanoglu, le ultime dopo l’incontro fra il Milan e l’agente

MILANO – Oggi è andato in scena a Milano un incontro fra Gordon Stipic, procuratore di Hakan Calhanoglu, e la dirigenza rossonera. Il contratto del numero 10 turco scade il 30 giugno 2021 e le parti stanno provando a trovare un’intesa per firmare il rinnovo. Tuttavia, l’accordo appare ancora lontano. E il tempo stringe. Calhanoglu e il suo entourage chiedono infatti un nuovo contratto a cifre molto alte, che si avvicinino a quelle percepite da Donnarumma e Ibrahimovic. Il Milan, dal canto suo, è disposto a ritoccare l’attuale ingaggio, portandolo però a non più di 3,5 milioni a stagione. Un aumento comunque notevole: il 40% in più rispetto allo stipendio che Hakan guadagna adesso. Stando a quel che riferisce TMW, l’incontro è stato proficuo, ma non risolutivo, proprio perché fra richiesta del giocatore e proposta della società ballano diversi milioni. La fumata bianca, quindi, non è vicina e potrebbe anche non arrivare. Dal primo giorno di febbraio, infatti, Calhanoglu avrebbe la possibilità di firmare per un’altra squadra a costo zero qualora decidesse di non proseguire col Milan. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<