Calabria: “Periodo difficile, le assenze pesano. Non dobbiamo mollare”

MILANO – Ai microfoni di DAZN, Davide Calabria, terzino destro del Milan, ha commentato il pareggio contro il Genoa: “Il campo era abbastanza pesante e brutto, è stata una partita non facile. Inoltre avevamo molte assenze. Purtroppo però non abbiamo concretizzato tutte le occasioni. Abbiamo creato molto, potevamo segnare di più. Alla fine siamo stati bravi a riprendere la partita, evitando la sconfitta. Sono contento del gol, il mister mi sta dando fiducia e sto cercando di ripagarla sul campo. Dall’anno scorso avevo una gran voglia di rivalsa, poi ovviamente più fai bene e più ti carichi. Spero di continuare su questa strada. La cosa fondamentale è non mollare e continuare così. E’ un periodo in cui tanti giocatori importanti non sono a disposizione, le assenze pesano ma dobbiamo stringere i denti”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<