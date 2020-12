Calabria: “Grande partita in un campo difficile, ora testa a mercoledì”

MILANO – Nove vittorie, quattro pareggi e zero sconfitte. Questo è lo straordinario bilancio del Milan, che con il successo ai danni del Sassuolo si è portato a quota trentuno punti, consolidando il proprio primato in classifica, con una lunghezza di vantaggio sui cugini nerazzurri. Inoltre, sono venticinque gare in Serie A in cui la banda Pioli non perde. Un ritmo che il Milan riesce a tenere nonostante assenze molto pesanti. Oggi, ad esempio, mancavano giocatori come Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, Ismael Bennacer e Ante Rebic. Tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Davide Calabria, terzino destro rossonero, ha espresso la sua soddisfazione per i tre punti conquistati oggi: “Tre punti importantissimi dopo una grande partita in un campo difficile. Primato mantenuto ma adesso testa al match contro la Lazio per chiudere al meglio questo 2020!”.