Bucchioni: “Milan, sono ore decisive per l’affare Simakan”

MILANO – Il Milan ha deciso di puntare su Mohamed Simakan in questa sessione invernale di calciomercato. Il francese classe 2000 è stato scelto come rinforzo per il reparto arretrato e negli ultimi giorni Paolo Maldini e Frederic Massara hanno premuto sull’acceleratore per chiudere l’affare. L’accordo col giocatore c’è e sembrerebbe esserci anche quello con lo Strasburgo, proprietario del cartellino, sulla base di tredici milioni di euro più due di bonus. Nelle ultime ore, però, c’è stato un doppio inserimento: Lipsia e Liverpool hanno infatti bussato alla porta dello Strasburgo. La concorrenza mette in allarme in Milan che, tuttavia, ha già ottenuto il “sì” del giocatore e punta a mettere nero su bianco l’accordo entro la fine di questa settimana. Simakan ha da tempo fatto sapere sia al suo club che al suo procuratore di voler approdare all’ombra del Duomo e, salvo un clamoroso ripensamento, sarà lui il nuovo difensore della squadra allenata da Stefano Pioli. Attraverso TMW ne ha parlato Enzo Bucchioni.

LE SUE PAROLE – “Il Milan va avanti per la sua strada alla ricerca di giovani talenti, anche se le difficoltà non mancano. Quando i rossoneri pensavano di aver chiuso l’operazione per il difensore Mohamed Simakan dello Strasburgo per tredici milioni più bonus, si è inserito il Lipsia ed anche il Liverpool ha fatto un sondaggio. Sikaman aveva già postato foto in rossonero e non dovrebbe pentirsi, ma queste sono ore decisive per la buona riuscita dell’affare. Ma non solo. In ballo c’è anche il centrocampista Kouadio Koné del Tolosa, con il quale il Milan ha un accordo e sembrava fatta per cinque milioni di euro più bonus. In questo caso si è inserito il Borussia Moenchengladbach che offre di più e il club francese, adesso, tentenna”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<