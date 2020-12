Bucchioni: “Milan, in difesa gli acquisti potrebbero essere due…”

MILANO – Attraverso TMW, Enzo Bucchioni ha parlato del Milan in chiave mercato: “Per la difesa arrivano voci dalla Spagna su un colpo quasi fatto. Don Balon, in particolare, scrive che sarebbe già rossonero il centrale turco Ozan Kabak dello Schalke 04. Nel mirino, per stessa ammissione di Maldini, c’è anche un altro centrale classe 2000, il francese Mohamed Simakan dello Strasburgo. Per qualcuno l’affare sarebbe già chiuso a dieci milioni di euro e non è escluso che gli acquisti possano essere due, visto che Musacchio è ormai fuori dal progetto”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<