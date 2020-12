Bucchioni: “Milan, giusto sognare lo Scudetto, ma a gennaio servono rinforzi”

MILANO – Contattato dalle frequenze di TMW Radio, Enzo Bucchioni si è espresso sul Milan di Stefano Pioli: “Questa squadra ha gioco, orgoglio e carattere. Ha giocato 5 partite negli ultimi 15 giorni, ma non ha minimamenti accusato la stanchezza. Gioca divertendosi. Ma sul mercato a gennaio bisogna fare qualcosa. Serve soprattutto un rinforzo in difesa. Nella corsa Scudetto Inter, Juve e Napoli hanno organici superiori, ma il Milan è più squadra. Il Milan deve coltivare questo sogno, ma per alimentarlo occorre che faccia qualcosa durante il mercato di gennaio”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<