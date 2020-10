Bucchioni: “Milan entrato di diritto nella corsa Scudetto”

MILANO – Attraverso TMW, il giornalista Enzo Bucchioni ha elogiato il Milan di Stefano Pioli: “In corsa per lo Scudetto entra di diritto anche la squadra rossonera, che ormai non sorprende più nessuno. Continua a giocare un gran calcio, dentro questo spogliatoio c’è energia e positività; i giocatori si divertono a giocare e si vede. La mano di Pioli, lo spirito di Ibrahimovic anche in Europa. Ci sono tutte le carte in regola per una grande stagione”. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è arrivata anche una grossa novità per il mercato rossonero. Colpo in arrivo, Maldini si è convinto: pronto l’assalto a gennaio! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA