Bucchioni: “Ibra non ha mai pensato di non rinnovare. Nelle prossime ore la firma”

MILANO – Tramite Tuttomercatoweb, il giornalista Enzo Bucchioni ha fatto luce sulla trattativa fra il Milan e Ibrahimovic per il rinnovo: “Ibra aveva dato disponibilità al Milan già qualche settimana fa, la scelta era stata fatta su basi concrete. C’erano da discutere i dettagli e i bonus del contratto, è servito qualche giorno in più, fra alti e bassi, ma Zlatan non ha mai pensato di non chiudere la carriera in rossonero. E’ anche attorno alla sua permanenza che è stato rilanciato il progetto Pioli e abbandonato il piano Rangnick. La firma dello svedese arriverà nelle prossime ore”.

