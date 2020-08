Bucchioni: “Ecco come il Milan ha convinto Ibrahimovic a firmare”

MILANO – Tramite TMW, il giornalista Enzo Bucchioni ha fatto luce sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan, di cui ormai manca soltanto l’annuncio ufficiale: “Sull’accordo di massima già trovato da tempo è arrivata anche la firma del giocatore. Lo svedese aveva già comunicato al club di voler restare, ma non gradiva i bonus dell’offerta per il nuovo contratto. Sulla prima bozza c’erano tante variabili come gol, assist e presenze: ora sono state cancellate e i 7 milioni di stipendio saranno fissi”.