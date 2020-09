Brocchi su Daniel Maldini: “Non credo che il Milan voglia privarsene”

MILANO – Nelle scorse settimane il nome di Daniel Maldini è stato accostato, in ottica calciomercato, al Monza, club che lo prenderebbe volentieri in prestito in vista della prossima stagione. Tuttavia, il Milan non sembra disposto a far partire il classe 2002 e, la grande prestazione offerta ieri proprio contro i brianzoli, lascia pensare che alla fine verrà confermato nella squadra di Pioli e si giocherà le sue carte in rossonero. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato di lui Cristian Brocchi, tecnico del Monza.

LE SUE PAROLE – “Non penso che il Milan voglia privarsi di Daniel. I rossoneri puntano forte su questo ragazzo che sta crescendo allenandosi con giocatori forti. Quando gli hanno dato l’opportunità di giocare ha fatto sempre bene, penso che stia seguendo il giusto percorso di crescita. Per noi è anche importante avere una rosa adeguata nei numeri: non dobbiamo avere troppi giocatori”.