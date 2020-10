Brahim Diaz, tre gol in quattro presenze da titolare in stagione

MILANO – Sta facendo faville Brahim Diaz in questo inizio di stagione. Questa sera, alla quarta presenza dal primo minuto, ha realizzato la sua terza rete con la maglia rossonera. Il fantasista spagnolo ha infatti sbloccato la partita contro lo Sparta Praga, andando a segnare il secondo gol in Europa League dopo quello a Glasgow col Celtic. Ma attenzione perché, dopo la grande vittoria in Europa League, sono arrivate anche alcune clamorose novità per il mercato rossonero. Esplode la bomba atomica, tenetevi forte: sta circolando un’indiscrezione pazzesca! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA