Calciomercato Milan – Colpo Icardi, annuncio bomba: “Accordo raggiunto!”

Calciomercato Milan – Bomba Icardi, arriva l’annuncio: “C’è l’accordo”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Recentemente vi avevamo già parlato di una incredibile suggestione di calciomercato: una voce, che si sta facendo sempre più insistente, su Icardi al Milan. È chiaro che acquistare un centravanti del genere, con Ibra agli sgoccioli della carriera, sarebbe un colpo fantastico per i rossoneri. E se fino a pochi giorni fa sembrava soltanto uno dei tanti rumors, oggi, con le ultime notizie, la musica sembrerebbe essere decisamente cambiata.

Secondo il portale spagnolo specializzato Todofichajes.net, il Milan avrebbe già preso contatti con Wanda Nara e l’entourage di Icardi. Non solo: i rossoneri avrebbero addirittura trovato l’accordo con il calciatore sulla base di un’offerta da 6 milioni di euro a stagione. Si tratta più o meno della stessa cifra che percepisce dal Paris Saint-Germain, club con cui i rapporti non sembrerebbero essere più così idilliaci. Per convincere Leonardo a lasciarlo partire, Maldini avrebbe pronta un’offerta da circa 40 milioni di euro, a cui eventualmente si potrebbero affiancare dei bonus sostanziosi. Bisognerà vedere se e come evolverà l’eventuale trattativa, ma il Milan potrebbe ricevere un assist prezioso proprio da casa Icardi.

Wanda Nara ha manifestato la sua ammirazione per il Milan in più di un’occasione: ultima quella del derby, dopo il quale ha dedicato un messaggio social alla vittoria dei rossoneri. Inoltre, la prospettiva di un ritorno a Milano potrebbe allettare non poco Mauro e Wanda. Se l’indiscrezione sull’accordo tra società e giocatore dovesse rivelarsi veritiera, il Milan potrebbe mettere a segno un colpo davvero sensazionale. Una vera bomba di calciomercato che, ritorni di Ibra a parte, manca davvero da troppo tempo dalle parti di Casa Milan. Ma non è ancora tutto. Maldini infatti valuta anche altri nomi davvero clamorosi: 12 mostri a costo zero, ecco chi può arrivare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA