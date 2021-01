Bonucci: “Atteggiamento giusto, la squadra ha ancora fame”

MILANO – Dopo ventisette turni, il Milan è tornato a perdere una partita di campionato. La squadra rossonera è stata infatti battuta dalla Juventus a San Siro per 3-1, ma ha comunque conservato il primo posto in classifica, grazie al successo ottenuto nel pomeriggio dalla Sampdoria ai danni dell’Inter. Al termine della sfida Leonardo Bonucci, difensore e capitano bianconero, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport: “Siamo venuti qui a San Siro con la consapevolezza che era una partita molto molto importante, resa ancor più pesante dai risultati del pomeriggio. Non potevamo sbagliare. Abbiamo condotto la sfida dall’inizio alla fine, creando tanto e subendo un pochino a causa dei nostri errori. Il Milan è una grande squadra e lo sapevamo perfettamente, ma l’abbiamo affrontato nel modo migliore. Per vincere queste partite devi essere concentrato dall’inizio alla fine e noi ci siamo riusciti. Siamo stati bravi. Abbiamo giocato col piglio giusto sin dal primo minuto. Abbiamo avuto l’atteggiamento che bisogna avere in queste serate. Eravamo concentrati su quello che era l’obiettivo, ovvero vincere questa partita. Nello spogliatoio ci siamo detti che stasera dovevamo vincere, soprattutto alla luce dei risultati maturati nel pomeriggio. Supercoppa? Adesso ci giochiamo soltanto la partita di domenica col Sassuolo, quello è il nostro obiettivo. Poi c’è tempo per pensare alle altre. Procediamo partita dopo partita. La squadra ha ancora fame. Dobbiamo inanellare una serie di vittorie per diventare una squadra ancor più credibile in questa lotta serrata per lo Scudetto”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<