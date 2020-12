Boniek: “Ibra mi sorprende. Per lui vale un detto polacco…”

MILANO – Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Zibi Boniek, ex centravanti e attuale presidente della federcalcio polacca, ha speso parole d’elogio nei confronti di Zlatan Ibrahimovic: “Onestamente devo dire che mi sta sorprendendo, perché non mi aspettavo un rendimento del genere a 39 anni. Per Ibra vale un detto polacco: ‘meglio camminare saggiamente che correre da stupido’. Deve anche ringraziare il Milan, poiché lo mette nelle condizioni di esprimersi al meglio e i compagni lo seguono. Però lui poi fa la differenza ed è questo ciò che conta di più”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<