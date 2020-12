Boateng: “Ibra? Quando perdeva in allenamento era meglio non parlargli per 2 giorni…”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, in occasione del programma ‘Linea Diletta’, Kevin Prince-Boateng, ex centrocampista del Milan oggi in forza al Monza, ha raccontato la sua prima esperienza rossonera: “Quando sono entrato nello spogliatoio del Milan c’erano tutti fuoriclasse. Ho sempre avuto un bel rapporto con Ibra: è un professionista esemplare e mi ha insegnato tantissime cose. Andava sempre in palestra e si addormentava presto. A volte facevamo anche tardi, ma sempre al momento giusto: quando si poteva. Zlatan aveva una grinta e una voglia di vincere incredibili. E ce l’ha tuttora. Quando perdeva in allenamento era meglio non parlargli per due giorni”.

SU RONALDINHO – "Mi ha trasmesso la gioia. Lui si divertiva, rideva ed era sempre solare. Quando voleva faceva la differenza. Secondo me però non aveva più voglia. L'avesse avuta avrebbe vinto molti altri Palloni d'Oro".