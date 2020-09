Biasin: “Tonali, gran colpo di Maldini. Ecco perché l’Inter non ha chiuso l’affare…”

MILANO – Tramite TMW, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del trasferimento di Sandro Tonali dal Brescia al Milan, il quale lo ha “scippato” ai cugini nerazzurri: “E’ un giocatore che mi piace molto ed anche ai dirigenti dell’Inter piaceva, ma avevano una priorità: vendere prima di comprare, liberando spazio a metà campo. Questa cosa ha lasciato campo libero al Milan, che ha capito alla grande la situazione e ha portato a casa un gran prospetto. Ottimo colpo di Maldini. Molti mi chiedono se Conte abbia mollato Tonali. Mollato no, ma se l’ormai ex centrocampista del Brescia fosse stata un’effettiva priorità del tecnico, ora sarebbe un giocatore nerazzurro”. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è arrivata anche un’altra clamorosa novità di mercato che sta facendo sognare i tifosi rossoneri. Nicolò Schira sgancia la bomba: “Contatti per un nome da brividi, Pioli lo vuole!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA