Biasin: “Milan, Ibra resta alle sue condizioni”

MILANO – Attraverso Tuttomercatoweb, il giornalista Fabrizio Biasin si è espresso sulla trattativa in corso fra il Milan e Zlatan Ibrahimovic, il quale chiede 7,5 milioni di euro per firmare il rinnovo del contratto: “Ibra resterà al Milan ma soltanto alle sue condizioni, ovvero un sacco di soldi. Il suo ‘amore’ ha un prezzo, ma da questo punto di vista lo svedese e il suo procuratore sono sempre stati piuttosto coerenti…”.

