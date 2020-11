Bergomi: “Vi dico qual è la vera sorpresa di questo Milan”

MILANO – L’ex difensore Beppe Bergomi, oggi opinionista televisivo, ha parlato del Milan ai microfoni di Sky Sport: “Tutti parlano giustamente dei grandi giocatori che fanno cose straordinarie, soprattutto Ibra ovviamente. Ma per me la sorpresa del Milan è Kjaer: non pensavo potesse dare una solidità del genere alla difesa di Pioli. Il Milan ha preso davvero un gran giocatore. La sensazione è che alla squadra rossonera non si riesca mai a tirare in porta. Con la Roma ha subìto tre gol, è vero, ma due su calcio d’angolo e uno su un rigore che non c’era”.