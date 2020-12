Bergomi sul Milan: “Spirito di sacrificio e divertimento”

MILANO – Attraverso i microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter oggi opinionista televisivo, si è espresso sul Milan: “Col Sassuolo ho visto un grande atteggiamento da parte della squadra. E’ un gruppo dove tutti si aiutano e questo è l’ingrediente fondamentale per ottenere risultati importanti. In questa giornata di campionato ci poteva anche essere il sorpasso dell’Inter, invece il Milan ha retto benissimo. Io giudico una squadra per come sta in campo e quella di Pioli mi piace tanto. Al Milan i giocatori stanno bene insieme e si divertono. Inoltre continuo a pensare che ci siano gli uomini giusti per il tipo di calcio che mette in pratica Pioli”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<