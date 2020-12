Benevento-Milan, Kjaer scalda i motori. Ancora fuori Ibra e Bennacer: il punto sugli infortunati

MILANO – Il Milan si gode l’ultimo giorno di sosta natalizia in testa al campionato, forte dei suoi trentaquattro punti in quattordici partite, che valgono il primato in classifica con una lunghezza di vantaggio sui cugini nerazzurri. Domani si torna a Milanello per la ripresa degli allenamenti. Nella prossima giornata di Serie A – la quindicesima – il Diavolo farà visita al Benevento di Pippo Inzaghi per il primo impegno ufficiale del nuovo anno. Mister Stefano Pioli conta di riavere a disposizione Simon Kjaer, pilastro della difesa rossonera. Il danese, infortunatosi lo scorso 3 dicembre nella partita d’Europa League a San Siro contro il Celtic, sembra aver pienamente superato il proprio problema muscolare e dovrebbe tornare in campo dal primo minuto contro i sanniti. Ancora indisponibili, invece, Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer.

L’attaccante svedese, fermo dal 22 novembre, era pronto a rientrare nelle scorse settimane, ma alla vigilia di Sassuolo-Milan ha accusato un nuovo guaio muscolare, che lo terrà ai box per diversi giorni ancora. Contro Benevento e Juventus sicuramente non ci sarà, così come mancherà il centrocampista algerino. Per quanto riguarda Matteo Gabbia, il recupero appare ancora lontano e avverrà non prima di un mese. Un altro giocatore le cui condizioni sono da valutare è Samuel Castillejo, che si è fatto male nei minuti finali di Milan-Lazio.

Intanto, il Benevento ha ripreso oggi gli allenamenti. “Archiviati i giorni di riposo concessi per le festività natalizie, i giallorossi sono tornati in campo per iniziare a preparare il match casalingo di domenica prossima contro il Milan (fischio d’inizio ore 18). Questo pomeriggio, sul rettangolo verde dell’Antistadio, la seduta di allenamento è stata caratterizzata da riscaldamento con mobilità e lavoro aerobico”, riporta il sito ufficiale del club campano. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<