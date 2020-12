Baresi: “Paolo Rossi era una persona stupenda. 2020 terribile”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Franco Baresi, vice-presidente onorario del Milan, ha parlato della morte di Paolo Rossi: “Un 2020 terribile, ci sta portando via grandissimi personaggi dello sport e non. Paolo Rossi lo ricordo con grande affetto, l’ho conosciuto al Milan e in Nazionale. Ho avuto la fortuna di partecipare a quell’avventura del Mondiale nel 1982 e per me è stata un’esperienza fantastica. Lui era un ragazzo stupendo, un grande attaccante che ha fatto felici tutti gli italiani con i suoi gol in quel Mondiale. Credo che tutti ricordino la tripletta segnata contro il Brasile. Rimarrà sempre nel cuore di tutti gli italiani per quello che ha dato sul campo, ma anche per la persona che era”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<