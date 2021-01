Barba: “Stimolante affrontare il Milan, per Inzaghi è una gara speciale”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Benevento-Milan, Federico Barba, difensore giallorosso, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Affrontiamo una squadra che sinora non ha mai perso e per noi è molto stimolante. Il Milan sta facendo benissimo, è affascinante giocare queste partita. Sappiamo che ci aspetta una sfida durissima, ma siamo in fiducia e vogliamo continuare ad ottenere risultati positivi. Faremo di tutto per prendere punti. Nelle ultime settimane abbiamo cambiato atteggiamento, c’è stato anche qualche accorgimento tattico e le cose sono migliorate. Per mister Inzaghi questa è una partita speciale, ha caricato molto tutto il gruppo e non vediamo l’ora di scendere in campo”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<