Arbitraggio senza sbavature: la moviola di Milan-Celtic

MILANO – La sfida di Europa League tra Milan e Celtic a San Siro è stata arbitrata dallo spagnolo Ricardo de Burgos Bengoechea, coadiuvato dagli assistenti Iñigo Prieto e Jon Nunez Fernandez. Una direzione senza sbavature e priva di particolari difficoltà. Non ci sono stati, infatti, significativi episodi da moviola, né da una parte né dall’altra. La partita è stata molto tranquilla, i giocatori non si sono lasciati andare al nervosismo e questo ha indubbiamente aiutato l’arbitro iberico, che non ha mai perso il controllo della gara. Giusta la punizione trasformata poi da Calhanoglu, che ha aperto la rimonta rossonera. E’ mancato qualche fischio per alcuni interventi decisi su Castillejo, ma nel complesso una direzione di gara attenta e precisa. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA