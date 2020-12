Antonini: “Kabak e Simakan ottimi profili. A gennaio le idee faranno la differenza”

MILANO – L’ex terzino rossonero Luca Antonini, attraverso un’intervista rilasciata a ‘Serie A News’, ha parlato della ricerca di un difensore da parte del Milan: “Credo che il profilo giusto sia quello di cui si parla da tempo: un giocatore forte, di prospettiva ma al tempo stesso pronto, che possa continuare a crescere con la maglia rossonera. I nomi che girano, quelli di Kabak dello Schalke 04 e Simakan dello Strasburgo, entrambi classe 2000, mi sembra siano quelli più quotati per le scelte della dirigenza. Il mercato di gennaio è sempre di riparazione, quindi è difficile che ci siano grandi investimenti. Quest’anno sarà ancora più povero, ma credo che le idee possano fare la differenza. Penso che vedremo tanta creatività nella ricerca di soluzioni. Probabilmente ci saranno diversi scambi”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<