Antonini: “Il Milan ha fatto acquisti mirati, ora spero arrivi anche Kabak…”

MILANO – Contattato dai microfoni di Tuttomercatoweb, Luca Antonini, ex terzino rossonero, si è espresso proprio sul Milan: “La squadra sta giocando bene e, anche se non ha ancora affrontato avversarie di prima fascia, questi successi aiutano tantissimi in termini di autostima, oltre che di punti in classifica. Il club in questa sessione di mercato ha fatto acquisti mirati, con un’idea che negli altri anni magari c’era, ma non era stata messa in atto. Ora spero in un altro colpo per completare l’organico. Guardando al futuro, dico che Kabak sarebbe il profilo ideale”.