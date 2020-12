Ancora lavoro a parte per Ibra. Le ultime da Milanello

MILANO – Il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano, ha fatto il punto della situazione da Milanello al termine dell’allenamento di rifinitura in vista della partita col Parma: “Zlatan Ibrahimovic anche oggi ha lavorato a parte. Confermata quindi la sua indisponibilità per domani. Lo svedese cercherà di recuperare per il Genoa. Questa sera ci sarà il ritiro facoltativo per la squadra, quindi di fatto il Milan si ritroverà interamente domani mattina. Nella probabile formazione persiste il ballottaggio Diaz-Hauge sulla fascia sinistra, mentre Rebic è confermato come terminale offensivo al posto di Ibra. A centrocampo tre giocatori per due maglie: Kessié, Tonali e Bennacer”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<