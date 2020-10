Amelia: “Il Milan meritava di vincere. Dispiace per Tatarusanu, ma resta un portiere affidabile”

MILANO – L’ex portiere Marco Amelia, vincitore dello Scudetto nel 2011 con la maglia rossonera, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it: “A mio avviso la squadra di Pioli meritava più della Roma, perché davanti aveva una squadra forte e in forma, ma purtroppo il risultato non ha premiato quello che ha detto il campo. Durante il campionato ci stanno risultati del genere, ma alla fine non sono negativi perché la prestazione è stata fatta. Ibra ha dato trascinato come sempre il gruppo, anche Leao ha fatto molto bene. Dispiace invece per Tatarusanu, che resta comunque un portiere affidabile”.

SU IBRA – “L’unica differenza si trova nella carta d’identità, ha solo 10 anni in più. Atleticamente mi sembra nelle stesse condizioni di quando giocavamo insieme. Sicuramente ha dieci campionati in più sulle spalle, ma la differenza calcistica non si vede. Influisce come influiva dieci anni fa. Anzi, forse anche qualcosa in più adesso, trascinandosi dietro tutta la squadra”.