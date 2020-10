Ambrosini: “Maldini ha avuto umiltà e lungimiranza”

MILANO – Attraverso i microfoni di Sky Sport, Massimo Ambrosini ha parlato di Paolo Maldini, suo vecchio compagno di squadra nel Milan: “Ha avuto l’umiltà di mettere accanto a sé qualcuno che lo supportasse in questo nuovo lavoro, prima Leonardo e poi Boban. Un dirigente deve avere un minimo di lungimiranza e visione del futuro, oltre a del coraggio: lui ha saputo scovare giocatori su cui magari in pochi avrebbero scommesso. Molti ragazzi che abbiamo visto non erano totalmente sconosciuti, ma arrivavano accompagnati da punti interrogativi enormi. Ad esempio Theo Hernandez e Bennacer. Paolo è stato bravissimo a puntare su di loro”.