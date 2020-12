Ambrosini: “In queste settimane il Milan non ha patito molto l’assenza di Ibra”

MILANO – Attraverso i microfoni di Sky Sport, Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato di Milan in ottica Scudetto: “Il campionato ha detto cose che non possono essere sconfessate dalla partita di ieri contro il Parma. Il Milan ha dimostrato di non farsi condizionare dal doppio impegno fra campionato e coppa. Ha disputato un girone di Europa League non semplice e l’ha vinto, dimostrando di non patire particolarmente l’assenza di Zlatan Ibrahimovic. Pioli in rosa ha delle alternative valide. L’incognita maggiore sicuramente riguarda gli infortuni, che potrebbero togliere giocatori importanti nelle prossime partite”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<