Altobelli: “Scudetto? Il Milan è la squadra da battere”

MILANO – In un'intervista rilasciata ai microfoni de Il Mattino, Alessandro Altobelli, bandiera dell'Inter, ha parlato della corsa Scudetto: "Ad oggi sono è il Milan la squadra da battere, ma è un campionato così strano senza tifosi che tutte le squadre possono dire la loro. Il Milan merita la posizione che ha, però l'Inter è costruita per vincere e senza le coppe può andare spedita. Il Napoli è cresciuto tanto e sono convinto che la Juventus alla fine verrà fuori alla grande. La Roma è attaccata al gruppo di testa e fa paura. Lazio e Atalanta le aspettiamo".