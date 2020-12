Allenamento in gruppo per Kjaer, a Benevento ci sarà. In forte dubbio Castillejo

MILANO – Il Milan è tornato oggi ad allenarsi nel proprio centro sportivo, dopo i giorni di riposo concessi per le festività natalizie. La squadra di Stefano Pioli si sta godendo questa sosta al primo posto in classifica e, con tanto entusiasmo, ha iniziato a preparare la prossima sfida, in programma domenica a Benevento. La buona notizia, per quel che riguarda i tanti infortunati, giunge da Simon Kjaer. Come riferisce TMW, il difensore danese ha svolto quasi tutta la seduta assieme al resto del gruppo ed è ormai sulla via del pieno recupero. Allo stadio Vigorito potrà quindi scendere in campo accanto ad Alessio Romagnoli, con Pierre Kalulu che si riaccomoderà in panchina dopo quattro presenze consecutive, di cui tre da titolare. Chi invece è in forte dubbio per la trasferta in terra campana è Samuel Castillejo, infortunatosi nei minuti finali dell’ultima partita, contro la Lazio. Oggi ha svolto lavoro personalizzato e cercherà di stringere i denti per poter essere quantomeno convocato. Sicuramente, però, non giocherà dal primo minuto.

Restano ancora fuori Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer, i quali proveranno a rientrare nella seconda metà di gennaio, così come Matteo Gabbia, i cui tempi di recupero sono però più lunghi. Il centrale classe ’96, infatti, non sarà a disposizione prima di fine gennaio-inizio febbraio. Contro la squadra allenata da Pippi Inzaghi ci saranno Tonali e Kessié a centrocampo, mentre nel ruolo di prima punta dovrebbe esser confermato Rafael Leao, con Rebic esterno sinistro, Saelemaekers sulla fascia opposta e Calhanoglu trequartista. In difesa mancherà Theo Hernandez per squalifica e il suo posto verrà preso da Diogo Dalot. Ecco, allora, la probabile formazione rossonera che scenderà in campo al Ciro Vigorito di Benevento, domenica 3 gennaio alle ore 18.

(4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Diogo Dalot, Kessié, Tonali, Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Rafael Leao. Allenatore: Pioli.