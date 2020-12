Albertini: “Classifica veritiera, il Milan merita di essere primo”

MILANO – L’ex centrocampista Demetrio Albertini, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, si è espresso sul Milan: “La classifica è veritiera, il Milan è davanti perché lo merita. Ma c’è un’incertezza che durerà a lungo e che rimetterà in gioco anche chi ora è più indietro. Se il Milan è stanco? No, è nel mezzo di un percorso importante e non deve fermarsi. I momenti di sofferenza arrivano per tutti, ma il Milan ha il dovere di pensare allo Scudetto, lo dicono i risultati. Le valutazioni si faranno alla fine”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<