Ajer, il Celtic apre al prestito: previsto un incontro per la prossima settimana

MILANO – Nelle ultime ore è diventato caldissimo il nome di Kristoffer Ajer all’interno dell’orbita rossonera di mercato. Il Milan infatti, alla luce delle altissime richieste economiche della Fiorentina, sta per abbandonare definitivamente la pista che porta a Nikola Milenkovic ed è intenzionato a virare proprio sul difensore norvegese del Celtic. Stando a quel che riferisce calciomercato.com, la società scozzese avrebbe dato il suo assenso per un’operazione in prestito oneroso, con opzione di riscatto a circa 15 milioni di euro. Non solo, ma sarebbe stato anche fissato un incontro a Casa Milan con gli agenti del giocatore per la prossima settimana.